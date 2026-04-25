Mercato Napoli Anguissa verso l’addio? Spuntano piste concrete per la cessione

Frank Zambo Anguissa potrebbe lasciare il Napoli durante la prossima sessione di calciomercato. Secondo fonti di mercato, il centrocampista camerunense ha diverse offerte concrete provenienti dalla Turchia e da altri paesi al di fuori dell’Europa. La possibilità di un suo trasferimento si fa sempre più concreta, considerando anche il mancato accordo per un trasferimento avvenuto lo scorso anno.

Frank Zambo Anguissa potrebbe dire addio al Napoli questa estate. Secondo Matteo Moretto, il centrocampista camerunense ha estimatori concreti in Turchia e fuori dall’Europa, con la partenza che diventa sempre più probabile dopo il quasi-trasferimento dello scorso anno. Anguissa: il ritorno alla carica del mercato turco. Non è la prima volta che il nome dell’ex Fulham finisce nel mirino di club esteri. Lo scorso anno il giocatore è stato vicino a lasciare gli azzurri, ma l’affare non si è concretizzato. Ora il discorso si ripropone con rinnovata intensità. La Turchia rappresenta una destinazione credibile per Anguissa, che negli ultimi mesi ha visto diminuire il suo spazio nel progetto tattico di Napoli.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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