Lukaku-Napoli addio possibile | spuntano tre piste

Il futuro di Romelu Lukaku al Napoli sembra ormai in bilico, con diverse ipotesi in circolazione sul suo possibile addio. Dopo le recenti voci di un possibile trasferimento, sono emerse tre diverse opzioni che riguardano il suo percorso professionale. La situazione si sta evolvendo rapidamente, lasciando molti osservatori a seguire con attenzione gli sviluppi nelle prossime settimane.

Il futuro di Romelu Lukaku sembra sempre più lontano dal Napoli. La stagione non è ancora finita, ma il. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

LUKAKU-NAPOLI: È SCONTRO TOTALE #calcionews24 #lukaku

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