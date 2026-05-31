Nel pomeriggio del 31 maggio 2026 a Vicchio, una donna in bicicletta è rimasta ferita da rami caduti da un albero. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per soccorrerla. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Nessun altro coinvolto è stato segnalato. La strada interessata dall’incidente è stata temporaneamente chiusa. La caduta dei rami si è verificata a causa di condizioni meteorologiche avverse.

VICCHIO (FIRENZE) – Momenti di paura oggi pomeriggio, 31 maggio 2026, a Vicchio, nel Mugello. I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 17:15 in via di Ponte a Vicchio in corrispondenza del ponte, per soccorrere una donna colpita dai frammenti di un albero in seguito alla caduta di un grosso ramo. La donna, che viaggiava a bordo della propria bicicletta con il marito rimasto illeso, era già stata soccorsa dal personale sanitario. La presenza della spalletta in pietra ha in parte protetto la donna dal peso dei rami. I Vigili del fuoco sono al lavoro con l’autoscala inviata dalla sede centrale, per la messa in sicurezza della pianta ad alto fusto dal quale si è spezzato il grosso ramo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Vicchio: donna in bici ferita da rami caduti da un albero (foto)

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