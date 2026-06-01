Vibo Valentia ospiterà venerdì 5 giugno alle 17 il “Premio Eccellenze Mediterranee”. Tra i premiati ci sono Wanda Ferro e Pierfranco Bruni. La cerimonia si svolgerà nella città calabrese, premiando figure e realtà che si sono distinte nel bacino del Mediterraneo. La manifestazione mira a riconoscere contributi e successi legati alle eccellenze della regione.

Vibo Valentia si prepara ad accogliere il “Premio Eccellenze Mediterranee”, in programma venerdì 5 giugno alle ore 17.30. Tra i protagonisti dell’iniziativa figurano il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, l’italianista Pierfranco Bruni e la dirigente nazionale della Società Dante Alighieri Raffaella Fiorani, insieme ad altre personalità del mondo della cultura, della formazione e della promozione del territorio. L’evento, promosso dall’Associazione Culturale Elice in collaborazione con la Società Dante Alighieri – Comitato di Tropea, nasce con l’obiettivo di valorizzare figure che, attraverso il proprio impegno professionale e umano, contribuiscono alla crescita culturale e sociale del territorio e alla diffusione dei valori del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Vibo Valentia premia Wanda Ferro, Pierfranco Bruni e le eccellenze del Mediterraneo

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