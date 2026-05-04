È stato pubblicato da Solfanelli il nuovo libro di Pierfranco Bruni intitolato “Io e il capitano Achab”. L’autore propone una lettura simbolica e originale del personaggio creato da Melville, offrendo al lettore una prospettiva diversa sulla figura di Achab. La pubblicazione si inserisce nel panorama letterario attuale e si rivolge a chi interessa approfondire interpretazioni alternative di personaggi letterari classici.

Esce per Solfanelli “Io e il capitano Achab”, il nuovo libro di Pierfranco Bruni che offre una lettura inedita e simbolica del celebre personaggio melvilliano. Esce per Solfanelli il nuovo libro di Pierfranco Bruni, “Io e il capitano Achab”, un’opera che rilegge in chiave intima, simbolica e profondamente umana una delle figure più iconiche della letteratura mondiale. Il volume, 86 pagine, è già disponibile in libreria e online al prezzo di € 9,00. Bruni affronta Achab non come semplice personaggio di Moby Dick, ma come metafora universale dell’ossessione, del tempo e della fragilità umana. L’autore stesso introduce il testo con una riflessione che ne rivela l’essenza: “Ci sono personaggi che diventano metafore e Melville è un sognatore come l’autore di questo libro.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Io e il capitano Achab”: il nuovo libro di Pierfranco Bruni

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