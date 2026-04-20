Sorpreso con varie dosi di cocaina | scatta l' arresto

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Lusciano dopo essere stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina. L’operazione è stata condotta da agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria e delle Volanti del Commissariato di Aversa, impegnati in controlli mirati contro lo spaccio di droga. Durante le verifiche, sono state sequestrate le sostanze stupefacenti e l’uomo è stato portato in commissariato.

Un 39enne è stato arrestato a Lusciano per droga. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria e delle Volanti del Commissariato di Aversa, impegnati in attività di contrasto allo spaccio. Durante un controllo in via Marchese, l’uomo è stato trovato in possesso.🔗 Leggi su Casertanews.it Palermo: maxi sequestro di cocaina, un arresto Notizie correlate Sorpreso a spacciare in centro: ingerisce otto dosi di cocaina per sfuggire all'arrestoUn normale servizio di controllo del territorio nelle aree più sensibili della città si è trasformato, nella mattinata dello scorso 9 aprile, in un... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sorpreso a spacciare crack a due passi dal Castello della Zisa, arrestato un uomo; Droga a domicilio a Pomezia: nell'agenda i segreti dei clienti del pusher arrestato; Riempie un fustino di detersivo con 200 dosi di eroina per sfuggire al fiuto dei cani antidroga, ma polizia stradale lo incastra: arrestato in A22; Spoleto, arrestato 21enne albanese con 34 dosi di cocaina: in ospedale per aver ingerito droga. Tenta la fuga, sorpreso con varie dosi di drogaEra appostato probabilmente in quell’angolo di strada dove è solito ricevere clienti. Gli agenti della volante si sono resi conto subito del suo atteggiamento sospetto e si sono avvicinati per un ... ilrestodelcarlino.it Sorpreso con dosi di cocaina. Insospettabile a processoLo avevano trovato con addosso undici dosi di cocaina pronte per esser spacciate e, dopo la successiva perquisizione domiciliare, avevano rinvenuto un piccolo bazar della droga nella sua abitazione. ilrestodelcarlino.it Gaia ha sorpreso il pubblico del Fabrique di Milano con Bossa Nostra, lo spoiler di un brano inedito - facebook.com facebook Grazie Simonetta, il tuo post mi ha sorpreso, coinvolgente lo sguardo attento e introspettivo di Ghirri. Rothko era un perfezionista nella cura dell'allestimento delle sue opere per creare un'esperienza emotiva,quasi mistica,in cui lo spettatore potesse sentirsi "de x.com