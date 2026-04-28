Scacco alla camorra e Macabro indizio una serata dedicata alla lettura alla Biblioteca Besurica

Venerdì 15 maggio alle ore 21 alla Biblioteca della Besurica si terrà la presentazione dei libri "Scacco alla camorra" del giornalista de Il Mattino di Napoli Ciro Formisano e "Macabro indizio" dell'ex magistrato e avvocato Mario D'Onofrio e dell'ex funzionario del tribunale Luigi Gazzola. Modera.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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