Il viaggio | percorsi intorno al Lago di Como tra paesaggio e ispirazione

Dal 15 al 24 maggio, nel Lago di Como si svolge un nuovo progetto chiamato “Il Viaggio – percorsi intorno al lago, tra paesaggio e ispirazione”. L’iniziativa, promossa dal coordinamento Ville e Musei, si inserisce nel quadro delle attività legate alla partecipazione all’Olimpiade Culturale Milano Cortina 2026. Per dieci giorni, il territorio ospita una serie di eventi che coinvolgono diversi luoghi e percorsi lungo le rive e i paesaggi della zona.

Dopo la partecipazione all’Olimpiade Culturale Milano Cortina 2026, il coordinamento Ville e Musei del Lago di Como lancia un nuovo progetto diffuso: dal 15 al 24 maggio arriva “Il Viaggio – percorsi intorno al lago, tra paesaggio e ispirazione”, un calendario di eventi che per la prima volta si.🔗 Leggi su Quicomo.it

Entre Rhin et Moselle : trésors cachés d’Alsace et Lorraine | Trésors du Patrimoine

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