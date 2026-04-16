Livelet | viaggio tra palafitte Lego e il segreto della moka

Il Parco archeologico didattico del Livelet, situato sui laghi della Vallata a Revine Lago, sarà aperto domenica 19 aprile con un programma che include esposizioni di ricostruzioni di palafitte, installazioni di Lego e dimostrazioni sul funzionamento della moka. L’evento mira a coinvolgere visitatori di tutte le età, offrendo un percorso tra il passato preistorico e le innovazioni creative contemporanee. La giornata sarà caratterizzata da attività pratiche e dimostrazioni per il pubblico.

Il Parco archeologico didattico del Livelet, situato sulle sponde dei laghi della Vallata a Revine Lago, trasformerà la prossima domenica 19 aprile in un ponte temporale unico tra le radici preistoriche del territorio e l’ingegno creativo moderno. La giornata, che si svolgerà dalle ore 10 alle 18, proporrà un percorso che intreccia la vita quotidiana delle popolazioni dell’Età della Pietra e del Bronzo con il design italiano e il gioco costruttivo contemporaneo. Dalle palafitte neolitiche alla creatività dei mattoncini. Il fulcro dell’iniziativa risiede nella possibilità di esplorare il villaggio palafitticolo attraverso visite guidate programmate ogni ora, permettendo ai visitatori di immergersi nella realtà storica delle antiche comunità lacustri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Livelet: viaggio tra palafitte, Lego e il segreto della moka Notizie correlate Il viaggio segreto di Baldo Sansó: tra spionaggio e ribellione, il racconto che svela l’eroe nascosto dietro la missioneNel 1943, in piena guerra, un giovane ingegnere catalano di nome Baldo Sansó compì un gesto che rimase per decenni nell’ombra: attraversò... Caffè a Roma: tra moka, tradizione e consumi stabili, un rito quotidiano resiste a prezzi in aumento e nuove tendenze.Roma e il Caffè: Un Rito che Resiste alla Crisi, tra Moka, Tradizione e un Mercato in Evoluzione Roma non rinuncia al suo caffè: nonostante l’aumento...