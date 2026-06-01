Viaggio musicale intorno al mondo
Un concerto organizzato dall’Unità Pastorale di Pisa si terrà con l’obiettivo di raccogliere fondi per la mensa della Caritas. L’evento prevede un viaggio musicale intorno al mondo, con performance di diversi artisti. L’ingresso è libero e le offerte raccolte saranno destinate alle attività assistenziali della mensa. La manifestazione si svolgerà presso una delle chiese della zona.
Concerto organizzato da Unità Pastorale S. Stefano e.m. – Immacolata – S. Pio X (PISA)offerta libera per la mensa caritas.Andantino trioMaria Bice Alessandri e Giulio Prodi: flautiBruno Prodi: pianoforteprogrammaGaetano Donizetti (1797-1848)Sonata per flauto e pianoforteFranz Doppler. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Viaggio intorno al mondo con la fantasia :)
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