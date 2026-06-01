Notizia in breve

Un concerto organizzato dall’Unità Pastorale di Pisa si terrà con l’obiettivo di raccogliere fondi per la mensa della Caritas. L’evento prevede un viaggio musicale intorno al mondo, con performance di diversi artisti. L’ingresso è libero e le offerte raccolte saranno destinate alle attività assistenziali della mensa. La manifestazione si svolgerà presso una delle chiese della zona.