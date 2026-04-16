La fregata Novara intorno al mondo
Il primo appuntamento della rassegna "Incontri", organizzata dal Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'Antichità dell'Università di Padova nell'ambito del progetto di Terza Missione "Vivai DiSSGeA", è la presentazione del libro di Guido Abbattista ed Erica Grossi, "La fregata.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
LdG: La fregata Novara intorno al mondo | di G. Abbattista ed E. Grossi
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