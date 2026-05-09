Una donna italiana, che aveva viaggiato sullo stesso volo di una passeggera successivamente deceduta, è attualmente in quarantena a Firenze. La donna si trova in «quarantena precauzionale» mentre vengono svolti gli accertamenti necessari. Il Ministero della Salute ha confermato la disposizione, ma non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni o sui risultati delle analisi in corso.

Nel frattempo continua il monitoraggio dei possibili contagi anche a livello internazionale, avvenuti sulla nave MV Hondius diretta alle Canarie dove si trova anche un medico italiano dello staff sanitario ECDC, salito a bordo a supporto delle attività assistenziali legate all'emergenza, come comunicato dalla compagnia Oceanwide Expeditions. In Catalogna è stata posta in quarantena, un'altra donna che era stata in contatto con la vittima olandese: al momento non presenta sintomi. Un'altra donna, residente ad Alicante, è stata ricoverata con sintomi compatibili al virus. Tuttavia, sulla diffusione dell'Hantavirus, secondo...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Hantavirus, è in quarantena a Firenze la donna italiana che era sul volo in cui viaggiava la passeggera morta in seguito

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