Dominic Frimpong è morto a 20 anni dopo un attacco armato al pullman su cui viaggiava con la squadra
Un giovane calciatore di 20 anni è deceduto a seguito di un attacco armato avvenuto su un autobus mentre si trovava in viaggio con la sua squadra. Secondo le fonti, l'attacco sarebbe stato un tentativo di rapina che ha portato alla tragica perdita della vita del ragazzo. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e al momento non sono stati resi noti altri dettagli.
Dominic Frimpong vittima di un brutale tentativo di rapina all'autobus su cui viaggiava la sua squadra. Il ragazzo è stato colpito alla testa.🔗 Leggi su Fanpage.it
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