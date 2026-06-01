viaggi gioielli e borse griffate usando i soldi per i migranti

Un consorzio di Benevento è sotto inchiesta dalla Corte dei Conti per aver utilizzato fondi destinati all’accoglienza dei migranti per acquisti personali, tra cui gioielli, borse di marca e viaggi. Secondo l’indagine, i gestori avrebbero deviato i soldi pubblici, sottraendoli dal loro scopo originale. La procura ha avviato verifiche sulle transazioni finanziarie e sui movimenti di denaro, senza ancora formulare accuse formali.

Viaggi e soggiorni in resort, liquidità finita dritta sui conti dei parenti, shopping di borse e oggetti di lusso: Hermès, Chanel, Prada. La gestione dei finanziamenti che dal ministero dell’Interno passavano per la Prefettura di Benevento e arrivavano al consorzio Maleventum, holding del settore dell’accoglienza giunta, prima che scoppiasse un’inchiesta giudiziaria nel 2018, a gestire 13 centri di accoglienza (cinque dei quali finiti all’epoca sotto sequestro per le condizioni sanitarie e di agibilità) e a farsi assegnare l’ospitalità di circa 800 migranti, pari all’80% del totale degli stranieri che trovavano rifugio in provincia di Benevento, avrebbe prodotto, secondo la Procura regionale della Corte dei Conti della Campania, un danno erariale da 1,3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Laverita.info

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