La Corte dei Conti ha aperto un’indagine su un caso in cui fondi destinati ai migranti sarebbero stati utilizzati per fini personali. Si tratta di una delle numerose inchieste che indagano su presunte sottrazioni di denaro dai fondi destinati ai migranti, con l’utilizzo di parte di quei soldi per acquistare borse di lusso e pagare viaggi. La procura ha avviato verifiche per accertare eventuali irregolarità e responsabilità.

Una delle tante inchieste sul denaro che sarebbe stato sottratto ai migranti per scopi personali arriva anche davanti alla Corte dei Conti. Si tratta del caso del Consorzio Maleventum, in cui otto persone, tra loro anche dipendenti della prefettura, quindi funzionari pubblici, avrebbero sottratto servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza a scopi personali: viaggi, soggiorni e acquisti in negozi di note griffe di moda (Hermès, Chanel e Prada). E nel frattempo, i migranti accolti nei centri risiedevano in luoghi con gravi carenze igienico-sanitarie, sovraffollamento, beni e servizi essenziali insufficienti, assenza degli adeguati standard di sicurezza e, quindi, il mancato rispetto degli obblighi previsti dai capitolati di appalto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Borse di lusso e viaggi pagati con i soldi per i migranti: si muove anche la Corte dei Conti

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