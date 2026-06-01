Un consorzio che gestiva fondi destinati ai migranti ha speso i soldi in viaggi, gioielli, borse di marca e soggiorni in resort. Parte delle risorse è finita sui conti di parenti e amici. Le indagini hanno accertato che i fondi pubblici sono stati utilizzati per acquisti di beni di lusso e spese personali. Nessuna delle spese è stata giustificata come servizio o necessità legata alla gestione dei migranti. Le autorità stanno verificando le modalità di utilizzo delle risorse e le eventuali responsabilità.

Viaggi, gioielli, borse griffate. E poi soggiorni in resort e liquidità finita sui conti dei parenti. Un’inchiesta giudiziaria iniziata nel 2018 spiega come spendeva il consorzio Maleventum i soldi nei suoi 13 centri di accoglienza. Cinque dei quali sono finiti sequestrati per le condizioni sanitarie di agibilità. E nei quali sono arrivati a stare 800 migranti, ovvero l’80% di quelli che trovavano rifugio in provincia di Benevento. Per un danno erariale pari a 1,3 milioni di euro sui 20 totali erogati tra il 2014 e il 2018. I soldi pubblici. A raccontarlo è oggi La Verità. I soldi erano destinati a garantire servizi e condizioni di vita dignitose ai richiedenti asilo. 🔗 Leggi su Open.online

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A weird rule: the more he spends and loses, the more wealth he gains day by day

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Si parla di: Il consorzio che spendeva i soldi per i migranti in viaggi, gioielli e borse griffate.

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