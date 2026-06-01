Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 20 | 25

Alle 20:25 del 1 giugno 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata tramite il servizio Astral infomobilità. La comunicazione fornisce informazioni sulla situazione del traffico nella regione, trasmettendo dati in tempo reale ai cittadini. Questa segnalazione fa parte di un servizio di aggiornamento sulla circolazione stradale, offerto dalla regione attraverso il sistema Astral.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle autostrade del territorio sulla statale Pontina coda tratti per traffico intenso tra Castel Romano e via di Pratica direzione Eur in via Appia si rallenta nei centri abitati di Genzano di Albano Nel mentre in via Nettunense rallentamenti a Pavona in prossimità dell'incrocio con la via del mare nei due sensi di marcia per il trasporto pubblico sulla tratta urbana della ferrovia Roma Viterbo dal 8 giugno entra in vigore l'ora estivo Inoltre modifica il servizio per lavori di consolidamento al... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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