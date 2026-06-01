Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 10 | 25

Il 1° giugno 2026 alle 10:25, Agenzia regionale ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disservizi, trasmessi attraverso il servizio di infomobilità di Astral. La notizia si concentra sui dati attuali e sulle eventuali modifiche alle rotte stradali, senza ulteriori dettagli o analisi.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare carreggiata interna code a tratti per traffico intenso tra le uscite diramazione Roma sud e Pontina in esterna hot in coda tra la via del mare e la Pontina è a Morolo sguardo alle consolari sulla mia code sempre per traffico intenso da torrimpietra-palidoro in direzione Civitavecchia poi sulla Prenestina e sulla Casilina si sta in coda rispettivamente tra Rocca Cencia e Prato Fiorito è all'altezza di finocchio nei casi In entrambe le direzioni di marcia in chiusura il trasporto ferroviario sulla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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