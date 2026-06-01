Alle prime ore del mattino, alle 7:25, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata monitorata da Astral infomobilità. La redazione ha fornito aggiornamenti sullo stato delle strade e sui possibili disagi. Non sono stati segnalati incidenti o blocchi significativi, ma il servizio continua a seguire attentamente la situazione per informare gli utenti in tempo reale.

Astral infomobilità saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo colla un firenze-roma qui un incidente in terza corsia è la causa delle code tra il bivio per la diramazione Roma nord e Ponzano Romano verso Firenze altro incidente anche sulla statale Pontina con auto in coda all'altezza di Aprilia Sud in direzione Latina passiamo ora al trasporto ferroviario sulla ferrovia Roma Viterbo dal 8 giugno entra in vigore l'orario estivo Inoltre sulla tratta urbana modifica il servizio lavori di consolidamento al ponte Tevere e per interventi alla sottostazione Tor di Quinto dal 8 giugno al 9. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 07:25

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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