Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 19 | 40

Notizia in breve

Alle 19:40 del 1 giugno 2026, è stato segnalato un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio Astral Infomobilità, gestito dalla regione, ha comunicato lo stato del traffico e eventuali disagi sulla rete stradale della zona. Non sono state riportate chiusure o incidenti specifici, ma sono stati forniti dati sulla circolazione in tempo reale. La comunicazione è stata trasmessa attraverso i canali ufficiali dell’Astral.