Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 19 | 40
Alle 19:40 del 1 giugno 2026, è stato segnalato un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio Astral Infomobilità, gestito dalla regione, ha comunicato lo stato del traffico e eventuali disagi sulla rete stradale della zona. Non sono state riportate chiusure o incidenti specifici, ma sono stati forniti dati sulla circolazione in tempo reale. La comunicazione è stata trasmessa attraverso i canali ufficiali dell’Astral.
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali autostrade del territorio di eccezione della diramazione Roma sud e dove un incidente rallenta il traffico altezza Grande Raccordo Anulare in ingresso nella capitale sul grande raccordo anulare rallentamenti tra Pontina ed Ardeatina in carreggiata esterna statale Pontina code a tratti per traffico intenso tra commerciale Nord via di Pratica direzione Eur percorrendo la via del mare Un incidente alla del traffico tra Colli di Enea e Borgo Santa Rita nei due sensi di marcia in via Cristoforo Colombo.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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