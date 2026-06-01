Alle 09:40 del 1 giugno 2026, Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso l'incidente sull'Aurelia traffico smaltimento all'altezza di via Tre Denari in direzione Civitavecchia ci spostiamo sulla statale Casilina qui consuete code per traffico intenso all'altezza di finocchio In entrambe le direzioni di marcia Cambiamo argomento da oggi e fino a domenica 7 giugno Tornano i controlli della velocità sulle strade del Lazio le verifiche riguarderanno tra le altre la Pontina in provincia di Latina l'Aurelia Viterbese e le autostrade A24 roma-teramo e A12 Roma Tarquinia l'invito come sempre quello... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 09:40

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 09:10Alle 09:10 del 1 giugno 2026, si registra un aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 08:40Alle 8:40 di oggi, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità.

Temi più discussi: Infrastrutture, la Regione Lazio accelera sulla viabilità rurale: piano da 17 milioni di euro; La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale -; Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2026 ore 18 | 10.

#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Agricoltura, dalla regione Lazio 17 milioni per mettere in sicurezza le strade ruraliMigliorano accessibilità, sicurezza e collegamenti tra aree agricole e produttive nel Lazio. La regione ha rafforzato il piano della viabilità rurale con l’immissione di oltre 17 milioni di euro. Come ... romatoday.it

Lazio, 17 milioni per le strade ruraliFondi per messa in sicurezza e accessibilità delle vie vicinali: interventi su viabilità agricola e collegamenti produttivi in tutto il territorio ... rainews.it