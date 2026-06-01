Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 08 | 40

Da romadailynews.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 8:40 di oggi, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. Il servizio fornisce informazioni sulle condizioni del traffico e eventuali disagi nella regione. Non sono stati segnalati incidenti o interruzioni importanti. La comunicazione si rivolge ai pendolari e a chi si sposta in auto, offrendo aggiornamenti in tempo reale sulla situazione stradale.

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