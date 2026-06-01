Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 08 | 40
Alle 8:40 di oggi, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. Il servizio fornisce informazioni sulle condizioni del traffico e eventuali disagi nella regione. Non sono stati segnalati incidenti o interruzioni importanti. La comunicazione si rivolge ai pendolari e a chi si sposta in auto, offrendo aggiornamenti in tempo reale sulla situazione stradale.
Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in primo piano La firenze-roma rimosso l'incidente avvenuto in terza corsia traffico tornato regolare tra il bivio per la diramazione Roma nord e Ponzano Romano verso Firenze risolto Anche l'incidente sulla Pontina tra figura scorre all'altezza di Aprilia Sud in direzione Latina nuovo incidente invece sull'Aurelia che causa code all'altezza di via Tre Denari verso Civitavecchia ed infine chiudiamo con il trasporto ferroviario sulla ferrovia Viterbo dal 8 giugno entra in vigore l'orario estivo Inoltre sulla tratta urbana cattive... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 08:40Alle 8:40 del 1° maggio 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio.
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