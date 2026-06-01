Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 19 | 10
Alle 19:10 del 1 giugno 2026, si segnala la viabilità a Roma e nel Lazio. Astral infomobilità, servizio regionale, fornisce aggiornamenti sul traffico e le condizioni delle strade nella zona. Nessuna chiusura o incidente segnalato al momento. Le autorità monitorano costantemente la situazione e comunicano eventuali variazioni.
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali autostrade del territorio ad eccezione della Dina Mazzone Roma Sud Dove si trova lenta altezza Grande Raccordo Anulare in ingresso nella capitale sul grande raccordo anulare si rallenta Travel uscita Laurentina ed Ardeatina in carreggiata esterna a seguito di un incidente Ora Risolto mentre in carreggiata interna si rallenta tra le uscite a Romanina ed Appia che spostiamo sulla statale Pontina dove si rallenta tra Castel Romano e via di Pratica direzione Eur percorre via Casilina rallentamenti tra Borghesiana... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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