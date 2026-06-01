Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 1 giugno 2026, si registra un aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio. La redazione di Astral infomobilità fornisce le ultime notizie sulla situazione del traffico e eventuali disagi. Le informazioni riguardano le strade principali e le eventuali criticità in tempo reale, con dettagli sulle condizioni del traffico e possibili deviazioni. La comunicazione si rivolge agli utenti che devono pianificare gli spostamenti nella zona.

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Al momento la circolazione risulta scorrevole priva di particolari criticità su gran parte della rete viaria regionale fatta eccezione per l'incidente avvenuto sulla statale Aurelia che provoca ancora e rallentamenti all'altezza di via Tre Denari in direzione Civitavecchia Inoltre ricordiamo che per il ponte del 2 Giugno è previsto un forte incremento del traffico sulle principali arterie stradali e autostradali per agevolare gli spostamenti sulla rete autostradale domani martedì 2 Giugno stop ai mezzi pesanti i quali non.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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