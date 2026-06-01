Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 18 | 40

Notizia in breve

Alle 18:40 di oggi, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. Sono stati segnalati rallentamenti e code in alcune zone centrali e periferiche, con traffico intenso sulla via principale e deviazioni indicate in tempo reale. Nessuna informazione su incidenti o chiusure di strade. La situazione è monitorata e le autorità continuano a fornire aggiornamenti ai cittadini.