Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 18 | 40
Alle 18:40 di oggi, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. Sono stati segnalati rallentamenti e code in alcune zone centrali e periferiche, con traffico intenso sulla via principale e deviazioni indicate in tempo reale. Nessuna informazione su incidenti o chiusure di strade. La situazione è monitorata e le autorità continuano a fornire aggiornamenti ai cittadini.
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali autostrade del territorio ad eccezione della Dina Mazzone Roma Sud Dove si trova lenta altezza Grande Raccordo Anulare in ingresso nella capitale sul grande raccordo anulare si rallenta Travel uscita Laurentina ed Ardeatina in carreggiata esterna a seguito di un incidente Ora Risolto mentre in carreggiata interna si rallenta tra le uscite a Romanina ed Appia che spostiamo sulla statale Pontina dove si rallenta tra Castel Romano e via di Pratica direzione Eur percorre via Casilina rallentamenti tra Borghesiana... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
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