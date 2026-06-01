Alle 18:10 del 1 giugno 2026, il servizio Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La piattaforma fornisce informazioni in tempo reale sui flussi di traffico, incidenti e eventuali restrizioni lungo le principali arterie della regione. Gli utenti possono consultare i dati per pianificare gli spostamenti, ricevendo notizie aggiornate attraverso il sistema di informazione regionale.

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali autostrade del territorio ad eccezione del grande raccordo anulare dove si rallenta tra le uscite Laurentina ed Ardeatina percorrendo via Casilina rallentamenti tra Borghesiana e finocchio nelle due direzioni in via Prenestina code tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona ci spostiamo sulla statale Pontina dove si rallenta tra Castel Romano e via di Pratica direzione Eur in via Aurelia code tra Torre in Pietra e Palidoro direzione Civitavecchia Rimanendo in Italia per incidente code altezza Santa Marinella nei due sensi di marcia dal cielo astrale in fabbrica e tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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