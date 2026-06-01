Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 17 | 25

Alle ore 17:25 del 1 giugno 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata monitorata da Astral infomobilità, il servizio di informazione sulla mobilità della regione.

Astral infomobilità Bentrovati alla scorso con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali autostrade del territorio ad eccezione del grande raccordo anulare dove si rallenta tra le uscite Pontina e doppia percorrendo via Casilina un incidente rallenta il traffico nel territorio di laghetto altezza via Acqua felice nei due sensi di Rimanendo in via Casilina rallentamenti tra Borghesiana e finocchio nelle due direzioni in via Prenestina code tra il Grande Raccordo Anulare e via di Torrenova direzione Ponte di Nona che spostiamo sulla statale Pontina ho detratto e via di Pratica direzione Latina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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