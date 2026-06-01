Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 15 | 25

Da romadailynews.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 15:25 del 1 giugno 2026, è stata diffusa una comunicazione sulla viabilità a Roma e nel Lazio tramite il servizio Astral Infomobilità. La piattaforma fornisce aggiornamenti in tempo reale sul traffico e le condizioni delle strade della regione. Nessuna informazione specifica su incidenti, lavori o chiusure è stata riportata in questa nota. La regione Lazio utilizza questo servizio per informare gli automobilisti sulle condizioni della viabilità locale.

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Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e le principali autostrade del territorio percorrendo via Laurentina code tra via di valleranello ed il grande raccordo anulare in ingresso nella capitale in via Cristoforo Colombo code altezza via di Malafede direzione Ostia sul litorale romano traffico rallentato con coda tra Campo Ascolano di Castel Fusano nei due sensi di marcia in via Prenestina code tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona mentre in via Casilina si rallenta tra Borgo chiama il finocchio nelle due. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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