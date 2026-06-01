Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 15 | 25

Notizia in breve

Alle 15:25 del 1 giugno 2026, è stata diffusa una comunicazione sulla viabilità a Roma e nel Lazio tramite il servizio Astral Infomobilità. La piattaforma fornisce aggiornamenti in tempo reale sul traffico e le condizioni delle strade della regione. Nessuna informazione specifica su incidenti, lavori o chiusure è stata riportata in questa nota. La regione Lazio utilizza questo servizio per informare gli automobilisti sulle condizioni della viabilità locale.