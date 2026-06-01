Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 15 | 25
Alle 15:25 del 1 giugno 2026, è stata diffusa una comunicazione sulla viabilità a Roma e nel Lazio tramite il servizio Astral Infomobilità. La piattaforma fornisce aggiornamenti in tempo reale sul traffico e le condizioni delle strade della regione. Nessuna informazione specifica su incidenti, lavori o chiusure è stata riportata in questa nota. La regione Lazio utilizza questo servizio per informare gli automobilisti sulle condizioni della viabilità locale.
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e le principali autostrade del territorio percorrendo via Laurentina code tra via di valleranello ed il grande raccordo anulare in ingresso nella capitale in via Cristoforo Colombo code altezza via di Malafede direzione Ostia sul litorale romano traffico rallentato con coda tra Campo Ascolano di Castel Fusano nei due sensi di marcia in via Prenestina code tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona mentre in via Casilina si rallenta tra Borgo chiama il finocchio nelle due. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
Notizie e thread social correlati
Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 07:25Alle prime ore del mattino, alle 7:25, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata monitorata da Astral infomobilità.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 10:25Il 1° giugno 2026 alle 10:25, Agenzia regionale ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.
Temi più discussi: Infrastrutture, la Regione Lazio accelera sulla viabilità rurale: piano da 17 milioni di euro; La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale -; Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2026 ore 18 | 10.
ROMA - La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale con oltre 17 milioni di euro destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito. Gli interventi, attuati da Arsial, puntano a migliorare sicurezza, ac facebook
#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 11:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in ... romadailynews.it
Agricoltura, dalla regione Lazio 17 milioni per mettere in sicurezza le strade ruraliMigliorano accessibilità, sicurezza e collegamenti tra aree agricole e produttive nel Lazio. La regione ha rafforzato il piano della viabilità rurale con l’immissione di oltre 17 milioni di euro. Come ... romatoday.it