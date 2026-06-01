Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 13 | 25

Il 1 giugno 2026, alle 13:25, è stata diffusa una comunicazione sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione di Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sul traffico e sulle condizioni delle strade nella regione. Il servizio informa gli utenti sulle situazioni attuali e possibili disagi nel traffico locale. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure di strade specifiche al momento.

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione nel complesso scorrevole è priva di particolare criticità sulle principali arterie stradali e autostradali della nostra regione fatta eccezione per il traffico sull'Aurelia che provoca code tra Torre in Pietra e Monte in direzione Civitavecchia code anche sulla litoranea all'altezza di Campo Ascolano nei due sensi di marcia diamo uno sguardo al trasporto ferroviario sulla ferrovia Roma Viterbo dal 8 giugno entra in vigore la Restivo Inoltre sulla tratta urbana modifica il servizio per lavori di consolidamento al. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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