Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 1 giugno 2026, Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha diffuso un servizio di informazione in tempo reale riguardo alle condizioni del traffico e alle eventuali criticità sulla rete stradale regionale. Nessuna informazione aggiuntiva sui dettagli specifici delle condizioni di circolazione è stata fornita in questa comunicazione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in carreggiata interna code a tratti per traffico intenso tra le uscite Appia e Pontina sempre in interno ma stavolta per un incidente code tra la Tiburtina e la Prenestina in esterna Se a causa di un sinistro si sta in coda tra Cassia Veientana e Cassia diamo uno sguardo alle consolari sull'Aurelia code per traffico intenso da torrimpietra-palidoro in direzione Civitavecchia poi sulla Casilina Sì sto ancora all'altezza di finocchio In entrambe le direzioni di marcia che spostiamo nel quadrante... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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