Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 11 | 25

Il 1° giugno 2026 alle 11:25, Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio. La comunicazione include informazioni sul traffico e eventuali disagi in tempo reale per la città di Roma. Nessuna dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo a incidenti, lavori o chiusure specifiche nel servizio pubblicato.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in carreggiata interna code a tratti per traffico intenso tra le uscite diramazione Roma sud e Pontina in esterna invece un incidente provoca code tra le uscite Selva Candida e Aurelia proseguendo sulla esterna si sta in coda per il traffico tra la via del mare e la Pontina è ancora uno sguardo alle consolari sull'Aurelia code sempre per traffico intenso da Castel di Guido a centro Tre Denari in direzione Civitavecchia poi sulla Casilina si sta in coda all'altezza di finocchio In entrambe le. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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