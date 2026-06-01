Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 11 | 25

Da romadailynews.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 1° giugno 2026 alle 11:25, Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio. La comunicazione include informazioni sul traffico e eventuali disagi in tempo reale per la città di Roma. Nessuna dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo a incidenti, lavori o chiusure specifiche nel servizio pubblicato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in carreggiata interna code a tratti per traffico intenso tra le uscite diramazione Roma sud e Pontina in esterna invece un incidente provoca code tra le uscite Selva Candida e Aurelia proseguendo sulla esterna si sta in coda per il traffico tra la via del mare e la Pontina è ancora uno sguardo alle consolari sull'Aurelia code sempre per traffico intenso da Castel di Guido a centro Tre Denari in direzione Civitavecchia poi sulla Casilina si sta in coda all'altezza di finocchio In entrambe le. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

viabilit224 roma regione lazio del del 01 06 2026 ore 11 25
© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 11:25
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 07:25Alle prime ore del mattino, alle 7:25, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata monitorata da Astral infomobilità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 10:25Il 1° giugno 2026 alle 10:25, Agenzia regionale ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.

Temi più discussi: Infrastrutture, la Regione Lazio accelera sulla viabilità rurale: piano da 17 milioni di euro; La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale -; Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-05-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2026 ore 18 | 10.

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 01-06-2026 ore 10:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare ... romadailynews.it

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioAgricoltura, dalla regione Lazio 17 milioni per mettere in sicurezza le strade ruraliMigliorano accessibilità, sicurezza e collegamenti tra aree agricole e produttive nel Lazio. La regione ha rafforzato il piano della viabilità rurale con l’immissione di oltre 17 milioni di euro. Come ... romatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web