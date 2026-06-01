Viabilità estiva a Fossacesia Marina | torna il senso unico sul lungomare

Dal 1° giugno al 31 agosto 2026, sul lungomare di Fossacesia Marina sarà istituito il senso unico di marcia. La misura, valida per tutta la stagione estiva, riguarda uno dei tratti più frequentati della costa e si rende necessaria per migliorare la circolazione e la sicurezza dei veicoli e dei pedoni. Il provvedimento resterà in vigore per tre anni, fino alla fine di agosto 2026.

Con l'avvio della stagione estiva torna il senso unico di marcia sul lungomare di Fossacesia Marina. Il provvedimento entrerà in vigore dal 1° giugno e resterà attivo fino al 31 agosto 2026 per agevolare la circolazione e migliorare la sicurezza in uno dei tratti più frequentati della costa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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