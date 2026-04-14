Nuovi asfalti in via Arno e sul lungomare di Montesilvano | senso unico alternato su un tratto di via Aldo Moro

Sono iniziati i lavori di asfaltatura in via Arno e sul lungomare di Montesilvano, con interventi che coinvolgono alcune delle principali arterie stradali della città. Per consentire le operazioni, in un tratto di via Aldo Moro è stato istituito un senso unico alternato. L’amministrazione ha comunicato che le opere mirano a rendere più sicure le strade e a migliorare l’aspetto complessivo della zona.