Nuovi asfalti in via Arno e sul lungomare di Montesilvano | senso unico alternato su un tratto di via Aldo Moro
Sono iniziati i lavori di asfaltatura in via Arno e sul lungomare di Montesilvano, con interventi che coinvolgono alcune delle principali arterie stradali della città. Per consentire le operazioni, in un tratto di via Aldo Moro è stato istituito un senso unico alternato. L’amministrazione ha comunicato che le opere mirano a rendere più sicure le strade e a migliorare l’aspetto complessivo della zona.
Nuovi asfalti sul lungomare e in via Arno a Montesilvano. L’amministrazione annuncia il via ai lavori che interesseranno, specifica, alcune arterie principali della città: l’obiettivo, fa sapere, è quello di “migliorare la sicurezza stradale e l'immagine del territorio in vista dell'imminente.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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