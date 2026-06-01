Viabilità e sosta il Comune rassicura i commercianti | La qualità urbana farà crescere il centro

Il Comune di Santarcangelo ha annunciato che le recenti modifiche alla viabilità e alle aree di sosta sono state approvate con l’obiettivo di migliorare la qualità urbana e favorire la crescita del centro. L’amministrazione ha precisato che il percorso adottato si basa su linee di indirizzo condivise e che le decisioni sono state comunicate alle associazioni di categoria. Alcune associazioni avevano espresso critiche riguardo alle nuove linee di indirizzo, ma l’amministrazione ha ribadito l’intenzione di lavorare per un miglioramento complessivo della città.

Dopo le reazioni critiche espresse da alcune associazioni di categoria in merito alle recenti linee di indirizzo approvate dalla giunta sulla viabilità e la sosta, l'amministrazione comunale di Santarcangelo interviene per chiarire obiettivi e metodo del percorso avviato. Il sindaco Filippo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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