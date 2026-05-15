BRT a Frosinone il Comune rassicura sui parcheggi | Previsti nuovi stalli e verifiche sulla viabilità
Il Comune di Frosinone ha annunciato che, nell’ambito del progetto del Bus Rapid Transit, sono stati programmati nuovi stalli per i parcheggi e sono in corso verifiche sulla viabilità cittadina. La città sta portando avanti interventi per migliorare il sistema di trasporto pubblico, considerato una priorità dall’amministrazione. Questi lavori si inseriscono in un piano più ampio volto a sviluppare il servizio e a ottimizzare la circolazione nel centro urbano. Le misure sono state comunicate per rassicurare i cittadini sulla continuità e sulla qualità dei servizi.
Proseguono a Frosinone gli interventi collegati al progetto del Bus Rapid Transit, il nuovo sistema di trasporto urbano che l’amministrazione comunale considera strategico per la mobilità cittadina. Parallelamente ai lavori infrastrutturali, il Comune interviene anche sul tema dei parcheggi, al. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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