BRT a Frosinone il Comune rassicura sui parcheggi | Previsti nuovi stalli e verifiche sulla viabilità

Il Comune di Frosinone ha annunciato che, nell’ambito del progetto del Bus Rapid Transit, sono stati programmati nuovi stalli per i parcheggi e sono in corso verifiche sulla viabilità cittadina. La città sta portando avanti interventi per migliorare il sistema di trasporto pubblico, considerato una priorità dall’amministrazione. Questi lavori si inseriscono in un piano più ampio volto a sviluppare il servizio e a ottimizzare la circolazione nel centro urbano. Le misure sono state comunicate per rassicurare i cittadini sulla continuità e sulla qualità dei servizi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui