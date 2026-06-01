Viabilità | deviazioni e modifiche al trasporto pubblico locale per i concerti di Vasco

Per i concerti di Vasco Rossi in programma venerdì 5 e sabato 6 al Parco Urbano, sono state adottate deviazioni e modifiche ai percorsi del trasporto pubblico locale, sia urbano che extraurbano. Le variazioni sono state decise a causa delle chiusure stradali e delle modifiche alla viabilità previste durante gli eventi. Le modifiche ai percorsi sono state comunicate ai cittadini e ai passeggeri interessati.

In occasione dei concerti di Vasco Rossi in programma venerdì 5 e sabato 6 al Parco Urbano, Tper ha disposto una serie di deviazioni e modifiche ai percorsi delle linee del trasporto pubblico locale (servizio urbano ed extraurbano), rese necessarie dalle chiusure stradali e dalle variazioni alla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Viabilità di Roma: chiusure notturne, eventi in centro e deviazioni del trasporto pubblico

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