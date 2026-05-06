Visita del Papa a Napoli tutte le modifiche al trasporto pubblico

In vista della visita pastorale di Papa Leone XIV a Napoli, sono state adottate modifiche temporanee al traffico cittadino. Diverse strade sono state chiuse o soggette a limiti di transito per consentire l’evento. Le autorità hanno comunicato le variazioni che saranno in vigore durante l’intera giornata. Le modifiche coinvolgono principalmente vie principali e a breve distanza dai luoghi di visita del Papa.

Tempo di lettura: < 1 minuto In occasione della Visita Pastorale di sua Santità Papa Leone XIV, sono state disposte limitazioni al transito in diverse strade cittadine. Pertanto, il servizio di superficie ANM subirà le seguenti variazioni programmate dalle ore 08:00 e fino a cessate esigenze di venerdì 8 Maggio 2026: L, sospese; L, limita il percorso di esercizio a piazza Amedeo dove effettua la sosta tecnica; -, transitano per corso Garibaldi superiore, piazza Carlo III, via Foria, via Pessina, piazza Dante, via Toledo, via C. Battisti, piazza Matteotti, via Diaz, via Monteoliveto, piazza Dante e ritorno; limita il percorso al Museo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Visita del Papa a Napoli, tutte le modifiche al trasporto pubblico Notizie correlate Trasporto pubblico, come cambiano gli orari dell'autobus per le festività di Pasqua: tutte le modificheIn concomitanza con la chiusura delle scuole per le festività di Pasqua, a partire dal giorno giovedì 2 aprile, il servizio di Autolinee Toscane... Venerdì 8 tutte le scuole di Napoli chiuse per la visita di Papa Leone XIV: l’ordinanza estesa a tutte le MunicipalitàOrdinanza del sindaco Gaetano Manfredi per la chiusura di tutte le scuole venerdì 8 maggio 2026, in occasione della visita di Papa Leone XIV. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il programma completo della visita del Papa; Visita pastorale di Sua Santità Papa Leone XIV a Napoli: dispositivo temporaneo di traffico e viabilità; Visita pastorale di Papa Leone XIV alla comunità della Sapienza; L'arcivescovo di Pompei: dono speciale celebrare con il Papa il primo anno di pontificato. Visita del Papa a Napoli, varchi di accesso in piazza Plebiscito aperti a partire dalle 10Cresce l'attesa in città per l'arrivo del Sommo Pontefice: nella piazza più iconica della città uno dei momenti clou della lunga giornata della visita di Papa Leone ... napolitoday.it Napoli, visita di Papa Leone XIV l'8 maggio: chiuse tutte le scuole della cittàNapoli si prepara ad accogliere papa Leone XIV, che il prossimo 8 maggio si recherà nel capoluogo campano, nel giorno del primo anniversario del suo pontificato. In occasione della visita di papa Prev ... tg24.sky.it Poste Italiane. . In occasione della visita di Papa Leone XIV a Pompei, il TG Poste ha visitato l’ufficio postale che accoglie ogni anno migliaia di fedeli e turisti. https://tgposte.poste.it/tgposte/2026/05/06/tg-poste-del-6-maggio-2026/ #TGPoste #PosteItaliane - facebook.com facebook La visita del Papa è, per le popolazioni africane, occasione di far sentire la loro voce, di esprimere la gioia di essere popolo di Dio e la speranza in un futuro migliore, di dignità per ciascuno e per tutti. Sono felice di aver dato loro questa possibilità, e nello stes x.com