Bergamo si prepara al 2 Giugno | il programma delle iniziative le modifiche al trasporto pubblico e alla raccolta rifiuti

Notizia in breve

A Bergamo i festeggiamenti per il 2 giugno inizieranno martedì mattina con visite guidate e incontri dedicati alla storia e alla cittadinanza. Durante la giornata sono previste modifiche al trasporto pubblico e alla raccolta rifiuti. Le iniziative continueranno nel pomeriggio, coinvolgendo la comunità in eventi culturali e civici. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali altri interventi o cambiamenti nel programma.