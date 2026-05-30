Bergamo si prepara al 2 Giugno | il programma delle iniziative le modifiche al trasporto pubblico e alla raccolta rifiuti
A Bergamo i festeggiamenti per il 2 giugno inizieranno martedì mattina con visite guidate e incontri dedicati alla storia e alla cittadinanza. Durante la giornata sono previste modifiche al trasporto pubblico e alla raccolta rifiuti. Le iniziative continueranno nel pomeriggio, coinvolgendo la comunità in eventi culturali e civici. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali altri interventi o cambiamenti nel programma.
Bergamo. I festeggiamenti per il 2 Giugno si apriranno nella mattinata di martedì e proseguiranno con visite guidate e momenti di approfondimento storico e civile. Il programma. Martedì 2 Giugno – 9,30 —Palazzo Frizzoni (Cortile): La giornata si apre con il solenne omaggio ai Padri costituenti bergamaschi (gli onorevoli Cavalli, Cremaschi, Belotti e Vicentini) e la deposizione di una corona d’alloro. Sarà inoltre esposta la storica bandiera della Pace, realizzata nel 1947 dall’UDI di Romano di Lombardia. – 10 —Piazza Vittorio Veneto: Cerimonia ufficiale a cura della Prefettura di Bergamo, con la consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Notizie e thread social correlati
Pasqua, a Bergamo modifiche alla raccolta dei rifiuti di lunedì 6 aprileA Bergamo, in occasione della giornata di Pasqua, lunedì 6 aprile, ci saranno variazioni nella gestione dei rifiuti.
Visita del Papa a Napoli, tutte le modifiche al trasporto pubblicoIn vista della visita pastorale di Papa Leone XIV a Napoli, sono state adottate modifiche temporanee al traffico cittadino.
Temi più discussi: Tornano a Bergamo le Notti bianche; Guida agli eventi del weekend (22 – 24 maggio); Giro d’Italia, il 27 maggio ritorno in Lombardia: ecco i comuni e le strade chiuse della diciassettesima tappa; CLAMORE FESTIVAL presenta CLAMORE DA ASPORTO - MEI.
VIII TRUCK RADUNO AMICI DI GIAMBA....INARRESTABILI BERGAMO. La sede di Zaninoni Packaging a Fiorano al Serio si prepara a vivere quattro giorni, da venerdì 29 maggio fino a lunedì 1 giugno, tra passione, spettacolo e solidarietà. È tutto pronto all’ facebook
#MeetAndGreet Cassano d'Adda, Milan, Italy Castello Visconteo, 18/04/2026 In vostra compagnia, BTV Bergamo IG micaelacarrara, collaborators locatelli_isabella, anime_di_can EBBENE SÌ … HO INTERVISTATO #canyaman … ED È TUTTO VERO x.com
Qualcuno sa se c'è una linea diretta di autobus da Bergamo a Varenna? reddit
Al Chiostro Restaurant, riapre il suggestivo dehors estivoNel cuore di Bergamo, Al Chiostro Restaurant si prepara ad accogliere la bella stagione con la riapertura del dehors, uno spazio che nei mesi più caldi diventa il naturale prolungamento del locale. ecodibergamo.it
La trattoria I Tigli si prepara al weekend di PasquaAnche la Trattoria I Tigli di Sorisole si prepara a festeggiare il weekend di Pasqua con delle proposte speciali. Per il pranzo del 5 aprile 2026 il locale propone un percorso completo che valorizza ... ecodibergamo.it