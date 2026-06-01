Via Dotto tra i rifiuti ingombranti | Chiesta l' installazione dell' impianto di videosorveglianza
Un consigliere della quarta circoscrizione ha richiesto l’installazione di telecamere in via Dotto, dove continuano ad essere abbandonati rifiuti ingombranti e di ogni genere. La strada, traversa di corso Pisani, si trova in uno stato di degrado permanente. La segnalazione riguarda il grave e costante accumulo di rifiuti ingombranti. Nessuna altra informazione è stata fornita sui tempi o sui soggetti coinvolti.
Via Dotto tra i rifiuti. Il consigliere della quarta circoscrizione Mirko Dentici torna a segnalare il grave e costante stato di degrado che interessa la strada, traversa di corso Pisani, dove vengono abbandonati illecitamente rifiuti ingombranti e di ogni altro tipo. “È vergognoso lo scenario. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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