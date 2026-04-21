Rifiuti ingombranti raccolti sette quintali

Sabato mattina si è svolto al Centro commerciale Le Ville di Palombina Vecchia un evento dedicato alla raccolta di rifiuti ingombranti. Durante la giornata sono stati recuperati circa sette quintali di materiali di grandi dimensioni. L'iniziativa ha coinvolto volontari e cittadini che hanno collaborato per rimuovere i rifiuti presenti nell’area. La raccolta si inserisce in un programma di sensibilizzazione ambientale promosso dalla comunità locale.

Altri sette quintali di rifiuti ingombranti raccolti nel " Sabato ecologico ", che si è svolto sabato mattina al Centro commerciale Le Ville di Palombina Vecchia. Sono stati cinquanta i residenti della zona che hanno colto questa opportunità, conferendo mobili, oggetti e materiali non più utilizzati senza doversi recare fino al centro di raccolta di via Saline. L’iniziativa, promossa da Marche Multiservizi Falconara in collaborazione con il Comune, nasce come momento di sensibilizzazione alla corretta gestione dei rifiuti, in particolare quelli ingombranti (questo anche per evitare l’odioso fenomeno dell’abbandono, se si pensa agli ultimi casi scoperti in città) e contribuisce a rafforzare il decoro urbano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti ingombranti, raccolti sette quintali Notizie correlate Successo per il sabato ecologico a Palombina Vecchia: 7 quintali di rifiuti ingombranti raccoltiFALCONARA MARITTIMA - Buona partecipazione e risultati concreti per il ‘Sabato ecologico’ che si è svolto nella mattinata di sabato 18 aprile al... Da rifiuti a “Terra Rara“. Elettrodomestici e pile: raccolti cinque quintaliDa poco più di un rifiuto a una risorsa capace di generare valore economico, ambientale e sociale. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rifiuti ingombranti lasciati per strada, il Comune sbotta: Basta, è un reato; Calendario Ecovan, raccolta ingombranti nel weekend a Umbertino e Fontevivo; Area dell’ex ospedale, tra i rifiuti spunta una bomba a mano. Nel 2025 Ama ha raccolto circa 6.500 tonnellate di rifiutiNel 2025, infatti, l'azienda municipalizzata ha raccolto circa 6.800 tonnellate di rifiuti, in forte crescita rispetto alle 4.959 tonnellate del 2024 e alle 2.066 del 2023. Tra i principali materiali ... romatoday.it Rifiuti ingombranti, raccolti 20 quintaliÈ terminato con un’ottima partecipazione il ‘Sabato ecologico’ che si è svolto ieri a Villanova, in via Calatafimi. All’appuntamento – promosso da Marche Multiservizi Falconara con il Comune per ... ilrestodelcarlino.it RITIRO GRATUITO RIFIUTI INGOMBRANTI A DOMICILIO Il Comune informa i cittadini che è attivo il servizio gratuito di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Ufficio Ambiente. #ComuneRipatransone x.com CONTENITORE RIFIUTI INGOMBRANTI + ECOBUS AL CIAPEI Sabato 25 e Domenica 26 aprile 2026 sarà nuovamente disponibile, presso l’area parcheggio del Ciapei, il contenitore polivalente per il conferimento di rifiuti ingombranti di varia tipologia. - facebook.com facebook