Rifiuti ingombranti incendiati a Mariconda | la video denuncia dell' associazione Balnea

Un'associazione ha diffuso un video in cui mostra rifiuti ingombranti incendiati a Mariconda. La denuncia riguarda la presenza di numerose micro discariche nell'area dell'ex pastificio Amato, con immagini di rifiuti abbandonati e dati sulla frequenza di eventi di combustione. La situazione viene segnalata come problema persistente nel quartiere, senza ulteriori commenti o analisi.

Discariche di rifiuti ingombranti a Mariconda: questa è la denuncia di Balnea APS che vuole far luce sulle tante micro discariche che si formano continuamente nell'area dell'ex pastificio Amato.La denuncia“A Mariconda, nella zona dell’ex pastificio Amato, c’è chi continua a scaricare rifiuti.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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