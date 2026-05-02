i migliori podcast italiani da ascoltare dalla colazione di ogni giorno alla passeggiata al parco del weekend

Con l’arrivo della bella stagione, sempre più persone trovano negli ascolti dei podcast un modo semplice per accompagnare le proprie giornate. Dalla colazione mattutina alle passeggiate nel parco del weekend, questi contenuti sono diventati compagni quotidiani che riempiono i momenti di pausa. Le giornate più lunghe e le città meno affollate favoriscono l’uso delle cuffie, creando occasioni di ascolto più frequenti e spontanee.

Podcast e bella stagione sono una coppia sottovalutata: le giornate si allungano, le città si svuotano - soprattutto il weekend -, e si moltiplicano quei momenti sospesi in cui infilarsi le cuffie diventa quasi automatico. Una passeggiata senza meta, un viaggio in treno con la luce che entra dal finestrino, un pomeriggio stesi al sole: è proprio lì che un buon podcast trova il suo spazio ideale. Perché se l’inverno è il regno del binge sul divano, la primavera e l’estate sono il momento perfetto per recuperare, esplorare, lasciarsi accompagnare. Con più tempo a disposizione e meno fretta, anche le storie respirano meglio: entrano nelle giornate senza chiedere troppo, ma restano.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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