Il tecnico della squadra di calcio ha dichiarato che la Roma è pronta per il derby in qualsiasi momento e giorno, aggiungendo di credere nel sì riguardo al rinnovo di Dybala. Alla vigilia della partita contro la Lazio, ha commentato anche sulla scelta dell’orario della partita, affermando che non ci sono stati esempi di buona programmazione in merito. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui dettagli del rinnovo o sulle motivazioni dietro la scelta dell’orario.

Vigilia di derby e le prime parole di Gasperini, tecnico della Roma, sono in riferimento al balletto della data e dell'orario: "Siamo così motivati, così dentro a questa rincorsa al quarto posto che siamo quelli meno accreditati a rispondere e saremmo stati pronti a giocare in qualunque orario e in qualunque giorno. Diciamo però che non è stato un grande esempio di programmazione. penso anche ai disagi delle altre squadre. Però è bello giocare 5 gare in contemporanea". Quanto poi alle motivazioni, dice: "La Lazio ha la motivazione di impedirci di raggiungere la Champions ed è un'ottima squadra. Noi abbiamo motivazioni più vere". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gasperini: "Roma pronta al derby in ogni ora e in ogni giorno. Rinnovo di Dybala? Credo nel sì"

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