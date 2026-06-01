verso il mercato occhi su olzer per la trequarti

Le squadre retrocesse in Serie C sono considerate un’opportunità per trovare giocatori di interesse, in particolare per il ruolo di trequarti. La strategia di mercato si concentra su questi club per individuare potenziali acquisti che possano rafforzare le rose delle squadre di categoria superiore. La ricerca di talenti si rivolge principalmente a giocatori disponibili o in cerca di nuove sistemazioni, con l’obiettivo di migliorare le rose e aumentare le possibilità di successo nelle competizioni successive.

Le squadre retrocesse in Serie C possono rappresentare un bel bacino dove poter piazzare qualche interessante colpo. In tal senso, in vista dell’apertura del calciomercato, il prossimo 1 luglio, l’ Empoli sarebbe interessato al 25enne trequartista del Pescara, Giacomo Olzer (nella foto, in azzurro, insegue Dorval del Bari). Il fantasista dei ’Delfini’ per la verità fa gola a diverse società: il Modena sarebbe stata la prima a chiedere informazioni, ma sul classe 2001 originario di Rovereto si sarebbe affacciata anche una squadra del Nord europea e, sempre in B, la Sampdoria. Nella stagione appena conclusa Olzer ha segnato 6 reti e fornito 3 assist in 28 presenze, per 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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