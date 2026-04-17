Mercato Inter occhi su Héctor Fort | piace molto a Chivu! La situazione

Il mercato dell'Inter si concentra su Héctor Fort, un giocatore che ha attirato l'interesse di Chivu. Al momento, non ci sono ancora dettagli definiti sulla trattativa o sui passaggi ufficiali, ma il nome del giovane calciatore viene seguito attentamente dal club. Gli aggiornamenti sulla situazione continueranno a essere monitorati per capire gli sviluppi futuri.

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