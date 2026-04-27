Il calciomercato estivo si sta muovendo con diverse trattative in corso. La Juventus continua a seguire con attenzione il possibile ingaggio di Lewandowski per rinforzare l’attacco. Per quanto riguarda il centrocampo, l’allenatore vorrebbe riavere tra le fila il giocatore già incontrato in passato, ma la sua incedibilità potrebbe portare i bianconeri a puntare su un altro profilo, Angelo Stiller. La situazione rimane in evoluzione.

Il calciomercato estivo comincia già ad entrare nel vivo. In casa Juventus, per l’attacco il primo nome resta, ovviamente, Robert Lewandowski, mente a centrocampo, Spalletti vorrebbe riabbracciare Lobotka, ma vista la sua incedibilità, la Vecchia Signora potrebbe virare su Angelo Stiller. Il mediano tedesco, classe 2001, si sta mettendo sempre più in mostra allo Stoccarda, diventando uno dei giovani più ambiti del panorama europeo e ottenendo diverse convocazioni in nazionale. La situazione del mercato e i profili d’interesse. La stagione 202526 sta volgendo al termine e la Juventus la chiuderà con zero titoli per il secondo anno consecutivo. Nonostante l’arrivo di Spalletti, i bianconeri non sono riusciti ad andare in fondo nelle coppe e ora si ritrovano in una lotta serratissima per qualificarsi alla prossima Champions League.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Mercato Juventus, Comolli spinge per Lewandowski. Occhi su Stiller

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