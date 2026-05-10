Quattro opere d’arte sotto la lente dei filosofi

Da ilgiorno.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro opere. Quattro filosofi. Quattro serate per guardare la pittura da un’altra distanza. I filosofi e la cornice è un ciclo di incontri tra pensiero filosofico e capolavori della Pinacoteca di Brera (via Brera 28): l’opera, un filosofo, e un aperitivo in museo. Si parte da domani, si prosegue sino al 12 ottobre. “I Filosofi e la cornice” è ideato e curato dal regista e attore Massimiliano Finazzer Flory. Il pubblico viene introdotto dal direttore della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Braidense, Angelo Crespi. "Per molti secoli – dichiara Massimiliano Finazzer Flory – le opere d’arte hanno avuto la cornice per inquadrare il loro dentro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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