Easyjet sotto la lente dell' Antitrust | Viaggiatori ingannati sul costo dei bagagli in stiva
L'Autorità Garante della Concorrenza ha avviato un'istruttoria contro la compagnia aerea Easyjet, accusandola di aver ingannato i clienti riguardo ai costi dei bagagli in stiva. La contestazione riguarda presunte pratiche commerciali scorrette che avrebbero portato i viaggiatori a credere che i costi fossero inferiori rispetto a quanto effettivamente applicato. La procedura è ancora in corso e non sono stati ancora resi noti dettagli specifici.
La compagnia aerea Easyjet finisce al centro delle attenzioni dell'Antitrust, che ha avviato un'istruttoria per una presunta pratica commerciale scorretta. Il nodo è la procedura con cui il cliente può comprare il servizio di trasporto in stiva dei bagagli. L'iter sarebbe tale da spingere. 🔗 Leggi su Today.it
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