Easyjet sotto la lente dell' Antitrust | Viaggiatori ingannati sul costo dei bagagli in stiva

Da today.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'Autorità Garante della Concorrenza ha avviato un'istruttoria contro la compagnia aerea Easyjet, accusandola di aver ingannato i clienti riguardo ai costi dei bagagli in stiva. La contestazione riguarda presunte pratiche commerciali scorrette che avrebbero portato i viaggiatori a credere che i costi fossero inferiori rispetto a quanto effettivamente applicato. La procedura è ancora in corso e non sono stati ancora resi noti dettagli specifici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La compagnia aerea Easyjet finisce al centro delle attenzioni dell'Antitrust, che ha avviato un'istruttoria per una presunta pratica commerciale scorretta. Il nodo è la procedura con cui il cliente può comprare il servizio di trasporto in stiva dei bagagli. L'iter sarebbe tale da spingere. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

L’istruttoria su easyJet per il trasporto in stiva dei bagagliL’Autorità garante della concorrenza ha avviato un’istruttoria contro easyJet Airline Company Limited.

Costi dei bagagli più alti: così alcune compagnie scaricano sui viaggiatori il caro carburanteNegli ultimi mesi, diverse compagnie aeree hanno aumentato i costi dei bagagli a seguito dell'incremento dei prezzi del carburante causato dalla...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web