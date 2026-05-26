Easyjet sotto la lente dell' Antitrust | Viaggiatori ingannati sul costo dei bagagli in stiva

Notizia in breve

L'Autorità Garante della Concorrenza ha avviato un'istruttoria contro la compagnia aerea Easyjet, accusandola di aver ingannato i clienti riguardo ai costi dei bagagli in stiva. La contestazione riguarda presunte pratiche commerciali scorrette che avrebbero portato i viaggiatori a credere che i costi fossero inferiori rispetto a quanto effettivamente applicato. La procedura è ancora in corso e non sono stati ancora resi noti dettagli specifici.