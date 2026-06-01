Vent’anni di Ipercorpo in 300 scatti | a Forlì la prima antologica del fotografo Gianluca Camporesi
A Forlì si apre la prima mostra antologica dedicata a Gianluca Camporesi, intitolata “Ipercorpo - 20 anni di pulsazioni”. L’esposizione si svolge negli spazi dell’Ex Atr in piazzetta Savonarola e presenta circa 300 fotografie che coprono due decenni di attività del fotografo. La mostra è curata da Arianna Novaga e promossa dal collettivo Città di Ebla.
Nasce a Forlì, negli spazi rigenerati di Ex Atr (piazzetta Savonarola, 6) l’esposizione fotografica “Ipercorpo - 20 anni di pulsazioni”, la prima mostra antologica del fotografo Gianluca “Naphta” Camporesi, curata da Arianna Novaga e prodotta dal collettivo Città di Ebla. Mercoledì 3 giugno, alle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie e thread social correlati
Elliott Erwitt: a Jesolo gli scatti più iconici del grande fotografoDal 13 giugno al 18 ottobre 2026, il JMUSEO di Jesolo apre le porte a “Elliott Erwitt.
Gli scatti dei corsisti del fotografo Pino Giannini in mostra: l'inaugurazione nello studio di Chieti ScaloDomenica 3 maggio alle 17 nello studio fotografico situato in via Ramiro Ortiz a Chieti Scalo si terrà l’inaugurazione di una mostra dedicata agli...
Argomenti più discussi: Narrazioni dell'altrove: l'estate di Exatr riparte a offerta libera tra mostre storiche e grandi ospiti; EXATR riaccende l’estate forlivese con EXTRAterrestre; Le Narrazioni dell’Altrove arrivano a Forlì, portate da EXTRAterrestre 2026. Bongiorno: Un 'extra' che fa bene alla comunità; ‘ExtraTerrestre’ anima i mercoledì sera dell’ExAtr.
IPERCORPO – 20 anni di pulsazioni Fotografie di Gianluca naphta Camporesi A cura di Arianna Novaga Vent’anni di arti dal vivo, corpi e visioni attraversano la prima mostra antologica di Gianluca Naphtalina Camporesi, fotografo e videomaker che accomp facebook