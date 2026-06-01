Vent’anni di Ipercorpo in 300 scatti | a Forlì la prima antologica del fotografo Gianluca Camporesi

Notizia in breve

A Forlì si apre la prima mostra antologica dedicata a Gianluca Camporesi, intitolata “Ipercorpo - 20 anni di pulsazioni”. L’esposizione si svolge negli spazi dell’Ex Atr in piazzetta Savonarola e presenta circa 300 fotografie che coprono due decenni di attività del fotografo. La mostra è curata da Arianna Novaga e promossa dal collettivo Città di Ebla.