Elliott Erwitt | a Jesolo gli scatti più iconici del grande fotografo

Dal 13 giugno al 18 ottobre 2026, il JMUSEO di Jesolo apre le porte a “Elliott Erwitt. Icons”, una mostra che raccoglie alcune delle sue immagini più rappresentative. Il fotografo, considerato uno dei più influenti del XX secolo, è noto per i suoi scatti che catturano momenti quotidiani con un’attenzione particolare ai dettagli e all’ironia. L’esposizione presenta una selezione di fotografie provenienti dalla sua lunga carriera, distribuite all’interno delle sale del museo.

Dal 13 giugno al 18 ottobre 2026, il JMUSEO di Jesolo ospita “Elliott Erwitt. Icons”, una grande mostra dedicata a uno dei più importanti fotografi del Novecento.Elliott Erwitt (1928–2023) è stato un fotografo franco-americano, membro e presidente della prestigiosa agenzia Magnum Photos, celebre.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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